Rissen: „Dorfcafé“ eröffnet am 30. Juni im Bürgerhaus

Kennenlernen und Klönen stehen dann für drei Stunden auf dem Programm: Gemeinsamkeiten ausloten, über den Alltag reden, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Je nach Bedarf können auch mal Beratungen, Aufführungen oder Ausflüge stattfinden. Organisiert wird das Café von Marion Bouncken, die sich bereits seit mehreren Monaten im Bewohnertreff in Sieversstücken engagiert.„Es ist eine schöne Möglichkeit für die Menschen, endlich einmal die Stadtteilgrenzen im Kopf zu überwinden und den zentralen Ort des Bürgerhauses als Ausgangspunkt für mehr nachbarschaftliches Miteinander zu nutzen“, sagt Stadtteilmanager Ulli Engelbrecht vom Paritätischen, der auch 2. Vorsitzender des Bürgervereins ist.Für Marion Bouncken steht der Mensch im Mittelpunkt: „Ich freue mich darauf, dass es Begegnungen zwischen Personen mit verschiedenen Geschichten, Biographien und Ansichten geben wird, die für jeden einzelnen bereichernd sein können. Ich bin einfach gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammen und glaube, dass viele Rissener daran ebenfalls Spaß haben werden.“„Eine lebendige Stadtteilkultur ist ständiger Quell von Ideen und Ansporn, an der Gemeinschaft mitzuwirken. Die Begegnung an einem Ort, der für den Stadtteil identitätsstiftend wirkt, ist dafür die beste Grundlage. Die Alte Steinschule ist so ein Ort für Rissen“, sagt Claus W. Scheide, 1. Vorsitzender des Bürgervereines.Damit das Café auch langfristig Bestand haben wird, werden noch ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Ob zwei Stunden im Monat oder wöchentlich, jede Mitarbeit ist sehr willkommen. Kontakt: marionbouncken@gmx.net