NABU-Amphibienfest für Kinder

Auf dem NABU-Familienfest am 7. Mai im Wildgehege Klövensteen dreht sich alles um Frosch, Molch & Co. Zwischen 11 und 16 Uhr wartet ein buntes Programm auf große und kleine Entdecker. Der Eintritt ist frei.

Im Wildgehege Klövensteen am Sandmoorweg in Rissen können Naturfreunde jeden Alters die Welt der Frösche, Molche und Kröten spielerisch entdecken. Viele Aktionen und Naturspiele zum Mitmachen erwarten die Gäste. Mit Hilfe eines Schaubeckens haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, Amphibien in aller Ruhe zu betrachten. Kleine Naturforscher und -forscherinnen, die es genauer wissen wollen, können mit Becherlupen und Mikroskopen Kleinlebewesen bestimmen. Außerdem wird gemalt und gebastelt. Auch das Wissen über die heimische Natur kann bei Quiz-Spielen getestet werden. Beim Kinderschminken stehen tolle Tiermotive zur Auswahl. Ein Höhepunkt sind die naturkundlichen Führungen, die der NABU während des Festes anbietet. Fragen zu Naturschutzarbeit oder zum Artenschutz beantworten die Experten des NABU vor Ort.Neben dem Naturschutzbund werden auch der Regionalpark Wedeler Au e.V. und die Waldpädagogik vom Klövensteen vertreten sein und interessante Angebote sowie Informationen bereithalten. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls gesorgt. Organisiert wird das Amphibienfest von den Ehrenamtlichen der NABU-Gruppe West. Weitere Informationen unter www.NABU-Hamburg.de/amphibienfestNABU-AmphibienfestDatum: 7. Mai 2017Uhrzeit: 11 - 16 UhrOrt: Wildgehege Klövensteen, Sandmoorweg (Hamburg-Rissen)Veranstalter: NABU-Gruppe West