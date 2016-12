Bundesweiter Vorlesetag – Anne Krischok (SPD) liest in Lurup Schülerinnen und Schülern der Grundschule Langbargheide vor

So auch die Wahlkreisabgeordnete Anne Krischok (SPD), für die dieser Tag mittlerweile eine liebgewordene Tradition ist. Erneut besuchte Sie wieder das Lese-Kultur-Café im Stadtteilhaus Lurup.„Ich finde es faszinierend, wenn die Kinder gebannt zuhören“, sagt die Politikerin, die nun schon zum vierten Mal einer Klasse der Grundschule Langbargheide vorgelesen hatte. „Ich freue mich, dass ich wieder in Lurup war; denn das Lese-Kultur-Café ist - wie das Stadtteilhaus Lurup selber - eine nicht mehr wegzudenkende Institution in Lurup geworden“, so die Politikerin weiter. "Wenn Kinder dann durch das Zuhören Lust am Lesen bekommen und damit später die Fähigkeit, schreiben zu können, verbessert werden kann, dann ist das eine wunderbare Aktion, an der ich mich gerne beteilige.“„Diese Aktion steht exemplarisch für die Arbeit, die wir im Stadtteilhaus Lurup jeden Tag leisten“, ergänzt Sabine Tengeler vom Lese-Kultur-Café. „Mit unseren Veranstaltungen und unserer Kinder- und Jugendbücherei laden wir junge Menschen ein, sich bei uns Zugang zu der Welt des Lesens zu verschaffen. Dafür sind Institutionen wie der bundesweite Vorlesetag eine schöne Aktion!“Dass die Kinder viele Fragen hatten, das merkte Frau Krischok nach dem Lesen, als sie ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte und die Fragen der Kinder beantwortete.Im Anschluss malten die Kinder Bilder zu der Geschichte über Indianer mit Stiften, die Frau Krischok ihnen als Geschenk mitgebracht hatte.