Bürgerverein Rissen lädt zum Flohmarkt am 30. September von 11 bis 17 Uhr ein

(bvr) Familien mit Kindern stehen im Mittelpunkt: Zum Herbstfest mit großem Flohmarkt erwartet der Bürgerverein Rissen vor allem die Rissenerinnen und Rissener, die vor Beginn der kalten Jahreszeit noch einmal die Garderobe ihrer Sprösslinge durchforsten und wieder auffüllen möchten.

Aber auch alle anderen Menschen in der Nachbarschaft sind herzlich eingeladen, schöne Dinge anzubieten oder zu kaufen – und dabei einen netten Klönschnack mit Freunden und Bekannten zu genießen. Für den Genuss und zur Stärkung der Aussteller und Gäste halten die Aktiven des Bürgervereins außerdem ein reichhaltiges Kuchenbüffet und Kaffee bereit. Ebenso warten ein traditioneller, deftiger Erbseneintopf mit Würstchen und Brot sowie kalte Getränke auf viele hungrige und durstige Besucher.Anmeldungen für den Flohmarkt nimmt der Bürgerverein ab sofort entgegen. Für einen Verkaufsstand bis zur Tapeziertischlänge wird eine Gebühr von einheitlich 10,- Euro erhoben. Bei Regenwetter stellt der Bürgerverein im Vorgarten des Bürgerhauses ein großes Zelt auf. Anmeldung, Information und Kontakt per Mail: info@buergerverein-rissen.de , Telefon: (040) 81 12 56 oder persönlich: Montags von 16 bis 18 Uhr bei Sabine Hasse in der Geschäftsstelle des Bürgervereins.