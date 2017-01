Am 15. Januar: Mit dem Bürgerverein ins Rissen-Jahr 2017 frühstücken

Zum Jahresbeginn kann der Bürgerverein diesmal schon über seine neuen Vorhaben berichten: Der Veranstaltungsplan für 2017 steht im Wesentlichen fest, wobei aber noch viel Luft für aktuelle Themen und neue Entwicklungen im Stadtteil beim monatlichen „Dorfgespräch“ gelassen ist. Fest geplant sind bereits ein Dorfgespräch zum Thema „Wissen über Rissen“ mit dem Stadtteilhistoriker Hubert Wudtke, ein Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr, ein Herbstfest mit Flohmarkt, mehrere Lese-Veranstaltungen, eine Radtour und Exkursionen. Beim Sonntagsschnack stellen die BVR-Vorstandsmitglieder den Plan vor und sammeln weitere Ideen und Anregungen aus dem Kreis der Mitfrühstücker. Langjährige Bürgervereinsmitglieder sind beim Rissener Sonntagsschnack ebenso willkommen wie die vielen erst kürzlich nach Rissen Zugezogenen, die Kontakte knüpfen und neue Nachbarn kennenlernen möchten.Beim gemeinsamen Frühstück – an jedem dritten Sonntag im Monat – kann man sich in lockerer Runde beschnuppern, miteinander klönen, Ideen und Meinungen austauschen. Neben dem aktuellen Veranstaltungsprogramm informiert der Bürgerverein auch über die verschiedenen Gruppen, in denen sich die Aktiven treffen. Für neue Mitglieder und aktiv Mitwirkende sind diese Gruppen des Bürgervereins – wie z.B. die Blumengruppe und das „Bökerschapp“ immer offen. (bvr)Mehr Infos: http://www.bv-rissen.de