Karate-Lehrgang mit Weltmeister aus Italien

Hamburg: jenckelhaus |

Im Sen(no)Do - Verein Initiative Gesundheit findet am 13. Mai 2017 ein Wochenend-Lehrgang statt. Dazu besucht uns der ITKF-Welt- und Europameister Angelo TORRE (6. Dan), ein persönlicher Schüler des Karate-Altmeisters Hiroshi Shirai, in Hamburg-Altona / Ottensen.



Gemeinsam mit Sportwissenschaftler und Diplom-Trainer Matthias Beschnidt (5. Dan) werden vielfältige Aspekte traditioneller Kampfkunst und Selbstverteidigung studiert. Karate-ka wie Kampfsportler mit Vorerfahrung sind herzlich willkommen!



Wir verbinden viel Praxis mit aktuellen Erkenntnissen der Bewegungswissenschaft. Diese Veranstaltung ist einmalig in Norddeutschland!



Im Rahmen der Veranstaltung finden auch international anerkannte Gürtelprüfungen nach Reglement des Deutschen JKA-Karate Bundes für alle Farbgurtränge (9. - 1. Kyu) statt. Details findet man auf der Homepage des Ausrichters: www.sendo-karate.com