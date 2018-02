Jubiläums-Angebot zum KARATE-NEUSTART 2018

Im Januar 2003 eröffnete das Karate Dojo des Sen(no)Do - Verein Initiative Gesundheit e.V. in Hamburg Altona seinen Kursbetrieb. Aus Anlass des 15jährigen Jubiläums lädt der gemeinnützige Verein nun alle Ehemaligen, Förderer und Unterstützer zum Wiedereinstieg ein. Auch neue Interessenten sind herzlich willkommen, am NEUSTART teilzuhaben!

Das Karate Dojo des Sen(no)Do - Verein Initiative Gesundheit e.V. hat sich seit seinem Beginn im Jahr 2003 erheblich entwickelt. Aus zwei Kursangeboten wurden zwischenzeitlich Angebote an bis zu fünf Standorten. Der Kernbetrieb für Erwachsene und Jugendliche findet jedoch immer noch in Hamburg Altona statt. Als "Dojo" nutzt der Verein dazu die Bewegungsräume im Kulturzentrum "Jenckelhaus", einem Nebengebäude der FSP2 an der Max-Brauer Allee, Nähe Holstenstrasse.Mit internationalen Veranstaltungen, zuletzt im November mit Karate-Weltmeister Angelo TORRE (6. Dan) , dem Landestrainer Süd-Italiens, macht der Verein in der Karate-Szene von sich reden. Auch das alljährliche KANGEIKO, ein stil- und verbandsoffener Frühjahrs-Lehrgang, ist für viele norddeutsche Karate-Sportler ein fester Termin. Vom Anfänger bist zum mehrfachen Dan-Träger (Schwarzgurt) trainieren die SenDo-Mitglieder unter einer der wenigen professionellen Kursleitungen Norddeutschlands. Und das trotzdem zu günstigen Vereinspreis! Denn das SenDo ist ein Verein, der in weiten Teilen ehrenamtlich organisiert ist.

Jubiläums-Angebot 2018

Aus Anlass des besonderen Ereignisses, lädt der Verein alle Interessierten aber auch seine vielen Förderer, Unterstützer und Ehemalige zum Wiedereinstieg in die faszinierende Kampfkunst des traditionellen Karate der JKA ein. Bis zu drei kostenlose Trainingstermine stehen zur Auswahl, um sich (wieder) ins Karate und seinen vielen Facetten zu entdecken. Und natürlich die aktuelle Gruppe und Trainer kennen zu lernen. Jeder Gast ist herzlich willkommen, mit uns diese Institution in Hamburg Altona mit Spaß am Schweiß zu feiern!Info findet man unter: http://sendo-karate.com/aktuell