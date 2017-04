Ottensen.

Die Alte Druckerei Ottensen ist 2017 auch ein literarischer Ort. Und Gastgeberin ist niemand Geringeres als die Schauspielerin Maria Hartmann.



Die aus TV-Serien wie „SOKO Wismar“ oder „Tatort“ bekannte SchauspielerinMaria Hartmann liest seit Anfang des Jahres regelmäßig in der Alten Druckerei Ottensen.Heute: „Wer das Haar sucht, dem entgeht die Suppe“ – Von der Kunst zu unterscheiden.Mit Natascha Böttcher, Akkordeon.„Bei meinen Lesungen sind die eigentlichen Werke oft eingebettet in einen biografischen Kontext, auf diese Weise knüpfen sich gedankliche Fäden und öffnen sich unbekannte Räume. Sie auf eine sinnliche Entdeckungsreise mitzunehmen, ist mein Anliegen“, so Maria Hartmann.Mehr über Maria Hartmann: mariahartmann.com Eintritt: 15,- €Online-Tickets über reservix.de