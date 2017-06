Ottensen.

Summer Maria Somari stammt aus Syrien und ist in Hamburg gestrandet.Heute eröffnet sie ihre Ausstellung unter dem Titel „Der Teufel in mir“. Bilder auf und in Öl, die aus ihren Erfahrungen und Wahrnemungen erzählen.Dazu Klavier mit klassischen Werken.Summer Maria Somari auf Facebook.Eintritt frei!