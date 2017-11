Vernissage - Einfach ligneal! Bildergeschichten von Ole Könnecke

Lola und Anton, Lester und Bob – seit fast 30 Jahren begleiten uns Ole Könneckes Figuren und ihre Abenteuer. Mit nur wenigen Strichen bringt er die Charaktere, Launen und Herausforderungen seiner Protagonisten auf den Punkt. Auch in seinem neuesten Buch "Sport ist herrlich."

Die Ausstellung im Kinderbuchhaus zeigt den künstlerischen Werdegang Ole Könneckes von den Anfängen bis hin zu den aktuellen Arbeiten.



Das Kinderbuchhaus lädt herzlich ein zur Vernissage der neuen Ausstellung mit Originalillustrationen, Skizzen und Büchern von Ole Könnecke.





Zur feierlichen Eröffnung reden:

Dr. Dagmar Gausmann, Kinderbuchhaus im Altonaer Museum,

Senator Dr. Carsten Brosda, Behörde für Kultur und Medien Hamburg,

Prof. Dr. Anja Dauschek, Direktorin des Altonaer Museums,

und Ole Könnecke



Musik und Gesang:

Abi Wallenstein



Anschließend Ausstellungsrundgang.



Eintritt frei - Um Anmeldung wird gebeten.

Tel. 040 – 428135 1543 oder per Mail an info@kinderbuchhaus.de





Über die Schulter geschaut:

Als kleiner Teaser, hier ein kurzer Clip aus dem Hanser Verlag, in dem das neue Buch von Ole Könnecke Sport ist herrlich erschienen ist.