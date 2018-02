Ungeahnte Höhen - Muss die Wirtschaft stetig wachsen?

Das Wachstum der Wirtschaft gilt als Voraussetzung für den Wohlstand einer Gesellschaft, gerade in Deutschland. Doch ungehemmtes Wachstum kann negative soziale und ökologische Folgen haben. Wie sollen wir es mit dem Wachstum halten? Immer weiter, immer dynamischer? Ist Wirtschaftswachstum nicht notwendig? Oder müssen wir verzichten, um unseren Planeten nicht zu ruinieren? Und wenn wir verzichten, welche Folgen hat das?Darüber debattieren:, Senior Economist für In- und Auslandskonjunktur, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Netzwerk Wachstumswende und Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.Moderation:, taz.nordBitte melden Sie sich an per Email hamburg@fes.deoder unter: www.fes.de/lnk/34x Diese Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.