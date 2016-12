Tornado Rosenberg Swingtett and Friends - Swing & Dance Night

Das Neujahrskonzert mit Tornado Rosenberg ist in der W3 schon Kult. Nach fester Tradition gilt es, sich nach den ruhigen Feiertagen wieder zu bewegen. Tornado Rosenberg und sein Swingtett liefern dazu feinste Live-Musik der 20iger bis 40iger Jahre im Stile des wunderbaren Gitarristen Django Reinhardt.

Alle Gäste sind eingeladen zu den schnellen Gitarrenrhythmen des begnadeten Tornado Rosenberg und seiner Band Swing im Stile des Charleston mitzutanzen. Wer Swingtanz-Neuling ist, hat die Möglichkeit eine Stunde vor dem Konzert in einem Crashkurs bei Ruby Do Charleston- Tanzschritte zu lernen.Anmeldung für den Tanzworkshop (ab 19 Uhr) bis 5. Januar bitten an info@w3-hamburg.deOrt: W3-SaalPreis: 15,- (10,-). Workshop und Konzert zusammen 20,-