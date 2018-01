Spannung made in Altona

Lesung aus meinem Hamburg-Krimi: Der andere Zwilling



Hauptkommissar Siegfried Adam ist eigentlich aus privaten Gründen am Flughafen. Aber in dem Flugzeug, in dem seine Tochter sitzt, wurde jemand ermordet. Adam wird einer Mordkommission des LKA zugeteilt.

Warum bringt jemand die Mitglieder einer wohlhabenden Hamburger Familie nach und nach um? Und was hat Leo, eine Zufallsbekanntschaft von Adam, damit zu tun?

Adam verstrickt sich in einem Netz aus Intrigen, das bis nach Barcelona reicht. Als er erkennt, wie weit er bei seiner Suche in die Vergangenheit gehen muss, ist es vielleicht schon zu spät.



Alte Verbrechen und erschütternde Familiengeheimnisse, dazu ein etwas knurriger Hauptkommissar und sein kauziger Partner von der Flughafenwache - spannende Lektüre, die den Leser mitnimmt auf eine Reise durch das Hamburg von heute bis hin zur historischen Vergangenheit der Hansestadt um 1914.



Hauptkommissar Adam aus Altona ermittelt in seinem ersten Fall.



