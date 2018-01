Ritter Rost und seine Freunde - Musikalische Lesung mit Patricia Prawit

60 spannende Minuten mit dem Ritter Rost und seinen Freunden, dem Drachen Koks und dem Burgfräulein Bö.

Patricia Prawit, die Originalstimme des Burgfräulein Bö aus den beliebten Ritter Rost-Musicals, hat so einiges im Gepäck, um diese Lesung zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fans von Ritter Rost zu machen. Mit Bildern und Musik, erweckt sie alle lustigen und schrulligen Charaktere in einer einzigartigen One-Woman-Show zum Leben. Schneller als ihr euch vorstellen könnt, werdet ihr hier mitsingen, tanzen, trampeln und hüpfen.Ab 5-99 Jahren • Tickets 5 € Kinder / 7 € ErwachseneVeranstaltet in Kooperation mit dem Altonaer Museum und der