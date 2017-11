Etwa 2.000 Menschen leben in Hamburg auf der Straße, ein gutes Fünftel davon Frauen. Tendenz deutlich steigend - seit Jahren schon.Mit Expertinnen aus der Wohnungslosenhilfe diskutiert Cansu Özdemir, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft, über die spezifische Situation von wohnungs- und obdachlosen Frauen sowie Anforderungen an ein frauengerechtes Hilfesystem in Hamburg.Der Eintritt ist frei.