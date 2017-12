NeujahrsKlassik in der Fabrik

Musik von Bach, Beethoven, Händel, Liszt und Piazzolla



Es muss ja nicht immer die Elbphilharmonie sein, um klassische Musik zu erleben. Die Fabrik, mitten in Ottensen gelegen, ist seit Jahrzehnten eine großartige Konzertadresse für Musik aller Stilrichtungen. Jetzt gibt es dort auch Klassik in höchster Qualität zu hören. Erstmals findet in diesem Jahr unter dem Titel „NeujahrsKlassik“ ein Konzert mit klassischer Musik für die ganze Familie statt. Als passender Auftakt für das neue Jahr am Sonntag, den 7. Januar, nachmittags um 15.00 Uhr. Zu hören sind auch Werke berühmter Hamburger Komponisten. ‚Hamburg Opus 2018’ ist der Titel dieser Premiere, die in entspannter Atmosphäre einen stimmungsvollen Sonntagnachmittag für die ganze Familie mit Meisterwerken von Mozart und Mendelssohn, Liszt, Händel, Chopin und Piazzolla garantiert.



Deutschlands beeindruckendster Nachwuchspianist



Am Flügel ist mit ungeheurer emotionaler Wucht Florian Heinisch zu erleben. Er ist derzeit der beeindruckendste Nachwuchspianist Deutschlands – und wurde, wie Johann Sebastian Bach, in Eisenach geboren. Die Süddeutsche Zeitung nannte Florian Heinisch einen „Musiker ohne Grenzen“, andere Kritiker loben seine „virtuose Intelligenz“ und bezeichnen ihn als „herausragendes Nachwuchstalent“.



Ebenfalls auf der Bühne steht der Solo-Trompeter Christoph Semmler. Er wird mit Musikern der Hamburger Camerata Werke von Händel und Larsson spielen.



NeujahrsKlassik

Hamburg Opus 2018



Sonntag, 7. Januar 2018, 15 Uhr

Florian Heinisch, Klavier



Christoph Semmler, Trompete

Streichquartett mit Musikern der Hamburger Camerata