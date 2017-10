My Escape – Meine Flucht

Was Geschichten und Wege der Flucht mit Grenzen und dem Leben in Europa zu tun haben.



Der Dokumentarfilm #MyEscape* ist eine Montage aus selbst gefilmten (Handy-) Videos von Menschen, die aus verschiedenen Herkunftsländern Richtung Deutschland geflohen sind. Im Mittelpunkt steht die persönliche Perspektive der Betroffenen. Im Anschluss an die Vorführung erläutert der Mitwirkende Mohammed Ghunaim Hintergründe und Fragen zum Film und geht dabei insbesondere auf seinen eigenen Weg von Syrien nach Deutschland ein. Miriam Edding erschließt ergänzende Informationen zur Asyl- und Grenzpolitik der EU, aktuellen Fluchtwegen nach Europa und der derzeitigen Situation von Asylsuchenden in Deutschland.



Mit Mohammed Ghunaim (Journalist und Protagonist im Film), Miriam Edding (Watch the Med, Alarmphone)



In Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hamburg



Dokumentarfilm und Diskussion

Preis: Eintritt frei

Wir bitten um Anmeldung per Email an:

zeitalter@w3-hamburg.de



Eine Veranstaltung vom Projekt zeitalter - Generation Global

www.w3-hamburg.de/zeitalter



* eine Produktion von Deutsche Welle, WDR und Berlin Producers.