Musik, Klamauk und Comedy in Ottensen

Wenn ein Musiker und ein Entertainer ihre Stammkneipe aufschließen, dann ist eins garantiert:

Es wird stimmungsvoll und unterhaltsam!



René Koch und Felix Köster LIVE im Mayday!



Beim Kneipenwahnsinn tauschen sie die großen Bühnen gegen eine intime Clubatmosphäre und das Publikum darf zudem mitbestimmen, was auf der kleinen Bühne passiert.

Die stadtbekannten Vollblutkünstler sind gebürtige altonaer Jungs und ziemlich beste Freunde.Der eine unterhält als Moderator und Improvisationsschauspieler das Publikum an Land und auf Kreuzfahrtschiffen, der andere singt als Solokünstler regelmäßig in Hamburgs Top Adressen wie z.B. im Hard Rock Cafe oder im Knust.Als Gäste mit dabei: Die Hamburger Comedians Alicja Heldt und Till Frey(u.a. bekannt aus dem NDR Fernsehen, Nightwash, Quatsch Comedy Club und der Schmidt Mitternachtsshow)Wer die beiden Gastgeber kennt weiß genau - Es wird wahnsinnig!Wahnsinnig lustig, herzlich und überraschend anders.Aufgrund der Location gibt es nur wenige Karten, es heißt also schnell sein!Vvk: 10 Euro / Ak: 12 EuroKarten und Informationen unter: www.kneipenwahnsinn.de