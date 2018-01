MIRKOS LIEDERBANDE am 18.02.2018 in der Fabrik

CD Releaseparty und Familienkonzert mit dem neuen Album "Gitti on tour"



Hamburg: Fabrik | Hamburg: Fabrik | Sonntag, 18.02.2018 | Einlass: 10:30 Uhr | Beginn: 11:30 Uhr | Karten gibt es für 4 € im VVK nur in der Fabrik oder an der Tageskasse

CD-Release-Party in der Fabrik mit MIRKOS LIEDERBANDE, dem LIEDERBANDECHOR, tollen Gastmusikern und dem neuen Album "Gitti on Tour"! Auf der neuen CD dreht sich wieder einmal alles um Gitti, die Gitarre, die mit ihren Freunden diesmal auf eine musikalische Weltreise über 5 Kontinente in 10 Länder geht. Dort lernt sie landestypische Instrumente kennen, wie André, das Akkordeon aus Paris, die Saz Ayse aus Instanbul, Balalaika-Boris aus Moskau und Kayo Koto aus Tokio, um nur einige zu nennen.Der Hamburger Liedermacher, Musiker und Autor Mirko Frank erzählt in 12 kleinen Geschichten und singt in 12 wunderbaren Songs von der Faszination anderer Musikkulturen und deren Musikinstrumente und nimmt Kinder und Erwachsene gleichermassen mit auf eine akustische Entdeckungsreise. In der Story "Gitti on Tour" haben alle Instrumente Namen, werden in den Liedtexten liebevoll personifiziert und in den jeweiligen Songs musikalisch erklärt. Für das Album hat sich Mirko Frank eine Reihe von Gastmusikern ins Studio geholt, die die traditionellen Instrumente eingespielt haben. "Gitti on Tour" ist bereits die dritte CD von MIRKOS LIEDERBANDE, die beim renomierten Hörspiel-Label EUROPA/SONYMUSIC erscheint. Sie knüpft nahtlos an die beiden Vorgänger "Gitti, die Gitarre und ihre Freunde" und "Kinderreggae und Meer" an.Neben der Live-Präsentation der CD feiert Mirko Frank an diesem Tag außerdem 22 Jahre MUSIKATELIER SMØRREBRØD in HH-Altona.Neben dem musikalischen Programm, gibt es abwechslungsreiche Bastelaktivitäten in der FABRIK Malecke.