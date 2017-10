Midissage: Dorothea Kyrieleis

Ottensen.

Die Künstlerin Dorothea Kyrieleis stellt vom Do. ( 2. Nov) bis So., (5.11.) in den Räumen der Alten Druckerei Ottensen ihre aktuellen Werke aus.

Dorothea Kyrieleis hat die Wieder-Entstehung der Alten Druckerei als feinsinnige Künstlerin von Anfang an begleitet. Ihr Umgang mit den sowohl durchscheinenden als auch robusten Materialien von Blättern in allen Herbstfarben passt wunderbar in den Raum der Alten Druckerei. Eine Sammlung von möglichen Geschenken an feinsinnige Freunde.Die Ausstellung ist geöffnet vom 2. bis 6. November 2017 (Do-Mo) jeweils 14 bis 20 Uhr.Am Sonnabend,an.Dazu werden ausgewählte Weine und Brände – auch als Geschenk – präsentiert.