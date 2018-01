Lesung Maria Hartmann

stellt Ihnen Leben und Werk vonvor, begleitet von Natalie Böttcher am Akkordeon.“Seine Gedichte gehören zum literarischen Allgemeingut.Weniger bekannt ist seine abenteuerliche Biografie.Joachim Ringelnatz- als Hans Bötticher geboren – balancierte oft am Rande des Abgrunds, übte eine Unzahl verschiedener Tätigkeiten aus und stand dem Leben mit hemmungslos offenem Visier gegenüber.Voll Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit widmete sich der Schriftsteller in seinen Texten den scheinbar unwichtigen Dingen, Gegenständen und Geschehnissen.Im Kleinen entdeckte er das Große und beschenkt uns mit seinen Beobachtungen voller Humor und Genauigkeit.Beginn: 20:00 UhrDer Eintritt beträgt: 15 €Tickets online unter: www.weinklang.reservix.de