Lesung: „Leben & Werk von Carson McCullers“

Carson McCullers gehört zu den bedeutendsten amerikanischen Schriftstellerinnen im 20. Jahrhundert. Schauspielerin Maria Hartmann zeigt nun recht unbekannte Seiten ihres Lebens und Werkes auf.

Die Alte Druckerei Ottensen ist auch ein literarischer Ort. Und Gastgeberin ist niemand Geringeres als die Schauspielerin Maria Hartmann.Die aus TV-Serien wie „SOKO Wismar“ oder „Tatort“ bekannte SchauspielerinMaria Hartmann liest seit Anfang des Jahres regelmäßig in der Alten Druckerei Ottensen.Heute:Carson McCullers gehört zu den bedeutendsten amerikanischen Schriftstellerinnen im 20. Jahrhundert, das kann man ohne jede Übertreibung sagen.Bereits ihr erster Roman – ‚Das Herz ist ein einsamer Jäger‘ – machte sie zum Star auf der literarischen Bühne. 1917 in Georgia geboren, zog sie aus der provinziellen Enge der amerikanischen Südstaaten nach New York. Nichtsdestotrotz speist sich ihr poetisch-schwermütiges Werk zum großen Teil aus der Atmosphäre ihrer Heimat. Schon früh von körperlicher Krankheit gezeichnet, geht sie mit ungeheurer Energie ihren Weg und schafft ein schmales, aber grandioses Werk., so Maria Hartmann.Mehr über Maria Hartmann: www.mariahartmann.comEintritt: 15,- €Online-Tickets über reservix.de