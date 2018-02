Leon Gurvitch & String Quartet “I Got Rhythm”

Leon Gurvitch (Piano), Andre Böttcher (Violine), Seb Mastopiero (Violine),Martin Stupka (Viola), Möniinöm Chou (Violoncello)George Gershwin, Duke Ellington, Dave Brubeck, Leon GurvitchWenn sie sich treffen, zündet’s sofort. Klassisch und Jazz allerbestens ausgebildet, als Solisten in ganz Europa und Amerika unterwegs, u.a. in Carnegie Hall und international mit Preisen geehrt.Fünf international gastierende, die derzeit in Hamburg, Berlin und Hannover leben, entfachen beim jeden Konzert ein Seelenfeuer.Beginn: 20:00 UhrDer Eintritt beträgt: 15 €Tickets online unter: www.weinklang.reservix.de