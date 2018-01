KLASSIK Klavier Veronika Shoot

„She is destined to become a great pianist.“ Das sagteYehudi Menuhin zur sechs Jährigen. Jetzt ist sie Mitte 20, eine bildschöne junge Frau und die Voraussage von Menuhin hat sich erfüllt: Sie hat bereits über 10 Tourneen im europäische Ausland hinter sich und spielt in England in den größten Konzertsälen (Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall). Ein Fundraising-Projekt für sie zu uns.Das Konzert am Nachmittag richtet sich insbesondere an Klavierlehrer und ihre Anfängerschüler. Es beginnt um 16 Uhr und dauert eine Stunde.Das Hauptkonzert um 20 Uhr wird uns mit den Kinderstücken des Vaters von Veronika Shoot vertraut machen. Es folgen Werke von Schostakowitsch, Debussy und Schumann an.Wenn jemand mit einer Spende in das Projekt eintreten will, dann informiert der Hausherr nach dem Konzert. Aber auch ohne Spendenabsicht sind alle Zuhörer im Konzert willkommen.Und zum Abschluss wird Veronika Shoot ein schwieriges romantisches Klavierwerk spielen, bei dem sie alles zeigt, was sie an Fingertrechnik und Dynamik bewältigt. Dann gehen wir begeistert nach Haus und warten auf die Ankündigung ihre nächsten Konzerts – in der Elbphilharmonie oder in der Musikhalle.Beginn: 20:00 UhrDer Eintritt beträgt: 15 €Tickets online unter: www.weinklang.reservix.de