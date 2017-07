KLASSIK Klavier: Daniel Hoyos Rodríguez

Ottensen. Sein Klavierspiel mittwochs ist für viele schon eine Institution geworden ...

Daniel Hoyos Rodríguez spielt diesen Mittwoch:– Chromatische Fantasie und Fuga BWV 903– Toccata und Fuge in C-Moll– Rondo über das argentinische Volk: A. Ginastera– Toccata und Fuge in E-MollSein Klavierstudium schloss er offiziell Anfang 2016 in Deutschland ab. Mittlerweile hat er ein Stipendium für einen Meisterkurs bei Hinrich Alpers.Seine hohen pianistischen Fähigkeiten und eine intime Kenntnis vom Klavierwerk von Bach brachte er aber bereits aus Kolumbien, seinem Heimatland, und aus Chile mit: Die Namen Arnaldo García Guinand, Blanca Uribe und Paulina Zamora sind in Deutschland aber nur Eingeweihten bekannt.Der jetzt 24jährige Pianist spielt mit der Brillianz und Leichtigkeit von Glenn Gould und mischt sie mit der Weichheit des Piano von Wilhelm Kempf. Dadurch gelingt es ihm, komplexe Melodien beim ersten Hören verständlich und interessant zu machen.Der Eintritt ist frei!