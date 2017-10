JAZZ: LAILA BIALI (voc / p)

Ottensen.

Die Jazz-Sängerin und Pianistin LAILA BIALI ist gerade auf Roadshow

, um den Medien ihre neuste CD zu präsentieren und in Hamburg in der Alten Druckerei Ottensen.Die Chance, sie mal hautnah und live zu erleben. Wenn auch nur ein Set.Die Kanadierin war zu weltweit zu Gast – so auch beim North Sea Jazz Festival, Tokyo’s Cotton Club oder der Carnegie Hall. Sie zählte zu Besetzung namhafter Stars wie Chris Botti, Paula Cole, Suzanne Vega oder Sting.Ab 21h dann noch Nachwuchstalent Daniel Hoyos Rodriguez, einem 25j#nhrigen Pianisten aus Kolumbien, der sehr erfolgreich einen romantischen Johann Sebastian Bach mit südamerikanischer ernster und Volksmusik kombiniert.21.30 Uhr dann drei Gitarristen, die die bekannten Flamenco-Tänze improvisieren, abwechselnde Soli und mit Jazzelementen.