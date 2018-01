JAZZ DUO Coburger – Netsvetaev

Gabriel Coburger – as, cla, flBoris Netsvetaev – p` von Thelonious Monk, Billy Strayhorn, Bronislau Kaper, John Rowles, Gene DePaul und Charlie ParkerDie Musik vonist umfassend. Sie umarmt den Mainstream genauso wie die Avantgarde, Abstraktion und Ratio ebenso wie Emotion und Mystik, sie ist frei und stößt den Hörer doch nicht vor den Kopf, lässt sich nicht verorten, weder in einer Tradition noch in einer Ethnie. Als Instrumentalist verfügt er nicht nur über eine präzise, virtuose und ausgereifte Spieltechnik, sondern über einen unverwechselbaren, ausdrucksvollen Sound.versteht seinen Flügel wie sein Fender Rhodes als ein perkussives Instrument, das alle Facetten von Dynamik und Rhythmik ermöglicht. Boris kennt nicht nur Debussy, sondern auch Beethoven. Nicht nur Keith Jarrett, sondern auch Harold Mabern. Flexibilität und Austausch zwischen den Musikkulturen zeichnen ihn aus.Eintritt: 15,- €Vorverkauf online bei www.reservix.de