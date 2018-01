JAZZ DUO Bahlmann-Jakubowski

Johannes Bahlmann – KlavierTadeusz Jakubowski – SaxophonDer Pianist und Komponist Johannes Bahlmann studierte in den 80ern Jahren Jazz und Klassik in den USA. Zurück in Hamburg spielt er in zahlreichen Ensembles und komponiert für Theater. Mit dem polnischen Saxophonisten und Wahlhamburger Tadeusz Jakubowski , der u.a. die Reiheim Restaurantan der Sternbrücke initiierte, hat sich ein Duo gefunden, das wunderbare Klangbilder entstehen lässt.ist ein großartiger, leidenschaftlicher und ausdruckstarker Instrumentalist, der bei zahllosen Konzerten und ebenso vielen Aufnahmen als Studiomusiker sein Ausnahme-können und prägnanten Saxophon-Sound, wie auch seinen eigenen Stil unter Beweis gestellt und entwickelt hat.Seine Musik ist tief verwurzelt in der von Bill Evans, Keith Jarrett und McCoy Tyner, mit Einflüssen von Blues und Gospel, Chansons bis hin zu klassischer, barocker Musik. Er übernimmt die Techniken Bachs, Saties oder Bartoks, verbindet sie mit eigenen Ideen und improvisiert damit.Eintritt: 15,- €Vorverkauf online über www.reservix.de