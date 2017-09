HERR PAUL von Tankred Dorst - Eine Produktion von Einwirkzeit

Wer lebt, stört - und Herr Paul stört.

Helm, der Pauls Zuhause zu einer Großwäscherei umbauen will.

Herrn Schwarzbeck, der bei dieser Gelegenheit das große Geld machen will.

Helms Freundin Lilo, die Helm endlich einmal erfolgreich sehen will.



Und Anita, die junge Nachbarstochter, stört auch. Mit ihrem Schweigen.

Hingegen Luise, Pauls Schwester, sucht in dem Durcheinander ihre alte Brosche, die so schön über alles hinwegglänzt, was da undurchsichtig ist.



Von außen betrachtet ein heilloses Durcheinander, schwant der unheilvolle Gedanke: Hängt alles wie an unsichtbaren Fäden gezogen als grausiges Marionettentheater miteinander zusammen?