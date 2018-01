Forum: klassischer Gesang

´Forum` ist das Format zum Kennenlernen

verschiedener Musikgattungen und -Instrumente in der Alten Druckerei Ottensen und bedeutet grundsätzlich schon mal, dass der Eintritt frei ist.Und das aus gutem Grund. Denn unsere Zuhörer müssen nicht die erfahrenen Klassik-Hörer oder -Spezialisten sein. Sollen sie doch einfach selbst entdecken, dass Musik schön sein kann. Dann geben sie am Schluß der Aufführung nämlich auch eine Spende – statt des Eintritts!Heute Abend geht es um den klassischen Gesang.Im vergangenen Jahr hat der Bariton Holger Schulz das Vokal-Ensemble Levoci neu gegründet, mit professionellem Anspruch, überwiegend aus dem Extrachor der Hamburgischen Staatsoper, mit einem bunten Programm aus Opern und Operetten. Die sieben Sänger und Sängerinnen werden von der jungen Pianistin Antonina Rubtsowa begleitet. Wir haben sie im Weihnachtskonzert schon einmal gehört und die Zartheit bewundert, mit der sie sich in der Klang der anderen Musikerinnen hineinfühlte. In der Arbeit mit Levoci zeigt Antonina Rubtsowa, mit wieviel Kraft und Schwung sie aktiv in das musikalische Geschehen eingreifen kann.