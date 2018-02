FORUM Klassik Klavier

La belle Epoque – die Romantik in russischer Musik.





Der Musikverlag M. P. Belaieff



Die alte Druckerei engagiert sich für einen Musikverlag.



Im Jahre 1884 begründete Mitrofan Petrowitsch Belaieff eine Stiftung in St. Petersburg und legte den finanziellen Grundstock für einen Musikverlag Er gab der Stiftung die Aufgabe in Leipzig Noten russischer Komponisten zu veröffentlichen - Borodin, Glasunow, Glinka, Rimskij-Korsakow oder Scriabin - das Verlagsprogramm umfasst eine Vielzahl von russischen Komponisten aus der Bele Epoque eine Epoche die durch die Geschehnisse der russischen Revolution weg geschwemmt wurde.



Die alte Druckerei macht sich zu Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Belaieff Verlag, Lehrern und Schülern die Werke nahe zu bringen.



Beginn: 20Uhr



Eintritt frei