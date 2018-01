FORUM Klassik Klavier

FORUM ist unser Format zum Kennenlernen in der Alten Druckerei Ottensen und bedeutet grundsätzlich schon mal, dass der Eintritt frei ist.



Und das aus gutem Grund. Denn unsere Zuhörer müssen nicht die erfahrenen Klassik-Hörer oder -Spezialisten sein. Sollen sie doch einfach selbst entdecken, dass Musik schön sein kann. Dann geben sie am Schluß der Aufführung nämlich auch eine Spende – statt des Eintritts!



Heute hören Sie:



Salome Jijeishvili aus Georgien und Tatia Kukhianidze aus Ungarn kennen sich seit Beginn ihres Studiums. Jetzt haben sie sich in Hamburg wieder getroffen und spielen bei uns vierhändig die D-Dur-Sonate von Mozart, die Fantasie f- Moll von Schubert und La Valse von Ravel. Damit machen sie auf ihre Solo Konzerte am 10 und 18 März in der alten Druckerei aufmerksam.



Beginn: 20 Uhr



Der Eintritt ist frei