Erik Satie – Der Zauberer aus dem Wandschrank

Ottensen.

Er lebte in einem Zimmer, groß wie ein Kleiderschrank.

Nur im Liegen, auf seinem Bett, konnte er komponieren. Irrlichternde Klavierstücke, Träume in strengen Akkorden. Verborgen hinter Ironie, arm an Geld aber reich an Witz, Freundschaften und Feindschaften, verwandelte er 9 m³ Enge in einen Reichtum für die Musik.Hans Heller, Astrid Kramer und Natascha Böttcher am Klavier und Akordeon machen ihn lebendig. Mit skurrilen Briefen, komischen Erinnerungen, wütenden Kritiken und…hans-heller.de und litensemble.deüber: reservix.de