eigenarten - Interkulturelles Festival / Kinjektile lebt!

Besetzung: Annabell Andreas, Rajabu Mohammed, Michael Leye, Erick Gabriely: Schauspiel / Michael Leye: Regie, Text, Film / Hamis Mayalla: Video, Interviews / Mosia Katondo, Lucky Dube, Kazabuti, Sting: Musik / Jean-Francois Quinque: Masken



Eine Koproduktion vom PANTHEATER Hamburg und TSE Dar es Salaam. Kinjeketile ist der Name eines Anführers des Widerstandes ostafrikanischer Völker gegen die deutschen Kolonialisten. Sein Gegenspieler in dem Drama ist der Askari, der afrikanische Söldner, der den Deutschen und ihren Maschinengewehren für ein wenig Geld zum Sieg verhilft. Heute propagieren die Medien in Deutschland und Tansania, damals Deutsch-Ostafrika, Partnerschaft „auf Augenhöhe“. (Großes Gelächter!)



Dank an die Senatskanzlei Hamburg, die NUE Stiftung und den Katholischer Fonds.



90 Min, 14,50/11,-

