Dornröschen - Kindertheater

Dornröschen

Märchen nach den Brüdern Grimm

Text und Musik von Jan Radermacher



Überglücklich über die Geburt der kleinen Prinzessin Dornröschen, lädt der König zu einem großen Fest ein, um die Ankunft seines Röschens zu feiern. Die silbernen Teller sind natürlich nicht gut genug für sein einziges Kind, also müssen die goldenen her. Nur zwölf Teller? Was soll’s?! Dann wird die 13. Fee halt wieder ausgeladen und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf.



Eine kindgerechte, flotte Inszenierung mit viel Musik, einem phantasievollen Bühnenbild und prächtigen, farbenfrohen Kostümen.





Eintritt: 7 Euro Spieldauer: ca. 50 Minuten





Kartenvorverkauf: Buchhandlung Christiansen, Bahrenfelder Straße 79, 22765 Hamburg

Vorbestellungen unter 040/29812139

Bus M2 vom Bhf. Altona, Haltestelle Gaußstr., Barrierefreiheit bitte erfragen

Bus, Friedensallee Linien 2, 37, 150, 283





Kindertheater „Wackelzahn“ Hamburg

Abbestraße 33 22765 Hamburg

Telefon: 040-29812139 Telefax: 040-29812143

www.hoftheater-ottensen.de