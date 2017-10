Tanzvergnügen für die reifere Jugend oder auch 50 Plus Party

Seit 2 Jahren der Renner in der Motte in Hamburg Ottensen Eulenstr.43/Eingang Rothestrasse

Zu lauter Rock und Disco Mucke tanzen wie früher in den 60/70er.

Von Abba bis Zappa, AC/DC bis ZZTOP.

Mit Discjockey DJ Pete