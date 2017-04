30.03.2017 19:00 UhrDisco 53 +/-Eintritt: AK: 10,00 Nur Abendkasse!Seit Jahren der Renner in der Motte in Hamburg Ottensen. Zu lauter Rock und Disco Mucke tanzen wie früher in den 60/70er. Von Abba bis Zappa, AC/DC bis ZZTOP. Mit Discjockey DJ Pete. Musikwünsche an https://www.facebook.com/Disco53. Die ersten beiden Besucher zahlenkeinen Eintritt! Eintritt inkl. eines Freigetränks nach Wahl.