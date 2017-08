DER FROSCHKÖNIG

nach den Gebrüdern Grimm

Musik und Text von Jan Radermacher

Ein Prinz wird in einen Frosch verwandelt und muss sein Leben in einem Brunnen fristen. Die Rettung ist in Sicht als der Prinzessin beim Spielen ihr goldener Ball in den Brunnen fällt. Doch der Frosch stellt für seine Hilfe Bedingungen und die Prinzessin muss wohl einsehen, dass man Versprechen auch halten muss.Das Märchen der Gebrüder Grimm wird vom Kindertheater Wackelzahn mit farbenfrohen Kostümen, einem phantasievollen Bühnenbild und wunderbarer Musik auf die Bühne gebracht.Empfohlenes Alter: Ab 4 JahreEintritt: 7 Euro Spieldauer: ca. 50 MinutenKartenvorverkauf: Buchhandlung Christiansen, Bahrenfelder Straße 79, 22765 HamburgVorbestellungen unter 040/29812139Bus M2 vom Bhf. Altona, Haltestelle Gaußstr., Barrierefreiheit bitte erfragenBus, Friedensallee Linien 2, 37, 150, 283Kindertheater „Wackelzahn“ HamburgAbbestraße 33 22765 HamburgTelefon: 040-29812139 Telefax: 040-29812143www.hoftheater-ottensen.de