Parteibüro DIE LINKE Altona , Am Felde 2 , 22765 Hamburg DE

Ernesto Che Guevara gilt nach wie vor als Symbol des Widerstands gegen eine schwer erträgliche Wirklichkeit. Wir wollen ihn als Menschen würdigen und auch sehen, ob seine Schriften und Analysen in der heutigen Situation etwas zur Transformation der Gesellschaft in eine globale, demokratische, humanistische und solidarische Gesellschaft beitragen. Kommt und diskutiert mit uns über die Machbarkeit gesellschaftlicher Alternativen.





Der Che lebt!

1. Oktober, Sonntag von 12 bis ca.16 Uhr,

Am Felde 2