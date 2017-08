DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN

Märchen nach den Brüdern Grimm

Text und Musik von Jan Radermacher



„Sieben auf einen Streich“ - was für eine Heldentat“, denkt sich das Schneiderlein. Und so macht es sich auf in die weite Welt, um ein großes Abenteuer zu erleben. Er trifft auf einen dummen Riesen, ein rasendes Wildschwein und ein unzähmbares Einhorn.Zum Glück steht ihm die etwas verrückte Marmeladenverkäuferin Mus-Marie mit Rat und Tat zur Seite.Eine kindgerechte, flotte Inszenierung mit viel Musik, einem phantasievollen Bühnenbild und prächtigen, farbenfrohen Kostümen.Empfohlenes Alter: Ab 4 JahreEintritt: 7 Euro Spieldauer: ca. 50 MinutenKartenvorverkauf: Buchhandlung Christiansen, Bahrenfelder Straße 79, 22765 HamburgVorbestellungen unter 040/29812139Bus M2 vom Bhf. Altona, Haltestelle Gaußstr., Barrierefreiheit bitte erfragenBus, Friedensallee Linien 2, 37, 150, 283Kindertheater „Wackelzahn“ HamburgAbbestraße 33 22765 HamburgTelefon: 040-29812139 Telefax: 040-29812143www.hoftheater-ottensen.de