ALTONALE: „Think Big!“ – BigBand-Jazz

Ottensen.

Zur Altonale gibt´s auch in der Alten Druckerei Ottensen wieder Programm: heute „Think Big!“ – die BigBand der Jugendmusikschule Hamburg.

Das sind junge Hamburger Musikerinnen und Musiker, die eines verbindet: ihre Leidenschaft für Jazz in all seinen Ausprägungen: Sei es Chick Coreas latin-basierter Jazzrocksound, Tony Bennetts laid-back-Swingfeeling oder Gordon Goodwins moderner Drive. Das Jazzorchester der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg, unter der Leitung von Sven Kagelmann, verwandelt die Arrangements in ein lebendiges Gesamtwerk, das sowohl durch den ausgewogenen Sound als auch durch raffinierte Solos überzeugt.2013 hatten die jungen Talente im Alter von 16 bis 24 Jahren während einer Konzertreise in China Gelegenheit, prägende Erfahrungen zu sammeln.Im gleichen Jahr erspielten sie sich das erste Mal einen ersten Preis im Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“. Weitere Auftritte folgten bei renommierten Jazzveranstaltungen im norddeutschen Raum.Die Teilnahme an der Bundesbegegnung „Jugend Jazzt“ 2016 war ein besonderer musikalischer Höhepunkt von Think Big!Leitung: Sven KagelmannEintritt: frei