15. - 16. - 17. September 2017 ***** Freundschafts- und Straßenfest

Liebe Freunde und Nachbarn der Moscheegemeinde Altona - Ulu Cami,



auch in diesem Jahr veranstaltet die Moscheegemeinde Altona Ulu Camii, ein Freundschafts- und Nachbarschaftsfest.



Vom 15. bis 17. September 2017 sind Sie herzlich eingeladen mit uns zu feiern!



Neben Köstlichkeiten der anatolischen Küche wird es auch ein Kinderzelt geben. Außerdem haben Sie Gelegenheit unsere Moscheeräume zu besichtigen und Ihre Fragen rund um den Islam zu besprechen.



Unser Wunsch ist es gemeinsam mit dem Stadtteil zu feiern, mit der Nachbarschaft in den Dialog zu treten, Barrieren, Ängste und Vorurteile abzubauen und uns und unsere Arbeit als Moscheegemeinde, die nunmehr seit knapp 40 Jahren im Stadtteil ansässig ist, vorzustellen.



Über eine rege Beteiligung und viele interessante Gespräche freuen wir uns bereits jetzt.



Die Feierlichkeiten finden direkt vor der Moschee auf dem Straßenabschnitt der Bahrenfelder Straße zwischen den Ecken Klausstraße und Spritzenplatz statt.



Lassen Sie Ihr Essgeschirr im Schrank und gönnen Sie sich und Ihren Liebsten einen kulinarischen Urlaub!



Wo? - Bei uns auf der Bahrenfelder Straße vor der Moscheegemeinde Altona - Ulu Cami

Wann? - Am Wochenende vom 15. bis 17. September 2017 (jeweils von 10 bis 20 Uhr)



Wir freuen uns auf Sie!



Viele Grüße

Die Moscheegemeinde Altona Ulu Camii





Verkehrshinweis:

Während der Feierlichkeiten wird die Bahrenfelder Straße ab Donnerstag, den 14.09.2017

20 Uhr bis Sonntag, den 17.09.2017 23 Uhr zwischen der Klausstraße und dem Spritzenplatz für den Autoverkehr gesperrt. Auch das Parken wird in diesem Bereich nicht möglich sein.



Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir vorab um Entschuldigung und Nachsicht.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!



Kontakt:

BIO e. V.(Moscheegemeinde Altona - Ulu Camii)



Bahrenfelder Straße 92 - 22765 Hamburg

E-Mail: bio.ev.hamburg@gmail.com