Noch Plätze frei: Jeremy Sherr (Homöopathie-Seminar) 01. - 03. Dezember 2017 in Hamburg

Seit über 15 Jahren kommt Jeremy Sherr das erste Mal wieder nach Hamburg



Jeremy Sherr ist einer der berühmtesten zeitgenössischen Homöopathen weltweit. In über 30 Ländern lehrte er bereits (in Europa, Afrika, Amerika, Australien). In seiner mehr als 35-jährigen Tätigkeit führte er über 35 Arzneimittelprüfungen durch, darunter Skorpion, Wasserstoff und Schokolade. Er unterhält Praxen in New York, London und Tel Aviv. Innerhalb seines Projekts „Homeopathy for Health in Africa“ gelang es ihm innerhalb von 8 Jahren 19 mobile Kliniken zu eröffnen und mit seinem Team über 6.000 Patienten kostenfrei zu versorgen.Als Seminarleiter ist er bei der Schule der Homöopathie Hamburg zu Gast. Sein Seminar „Arzneimittel entschlüsseln, Fälle strukturiert und effizient lösen“ wird Sie begeistern und Ihnen weitere Erkenntnisse und Instrumente für Ihre tägliche Praxis bieten. Selbst langjährig tätige Homöopathen berichten, dass sie nicht ahnten, wie viel sicherer und präziser sie nach Fortbildungen mit ihm verschreiben würden.Mehr zu Jeremy Sherr, seinem Seminar und Tipps zu Ihrem Aufenthalt in Hamburg finden Sie im Prospekt zum Seminar Freitag, 01. Dezember 15:00 Uhr – Sonntag, 03. Dezember 2017 16:45 UhrW3 - Werkstatt für internationale Kultur + Politik e.V., Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg300,-€ für aktuelle und ehemalige SchülerInnen der SdH, Mitglieder VKHD, BKHD und SHZ320,- € für ExterneFür die Qualifizierung durch die SHZ, den BKHD und DZVHÄ werden für dieses Seminar 16 Punkte homöopathische und 4 Punkte medizinische Fortbildungbeantragt. Unterrichtseinheiten: 20.Der Seminarort liegt im belebten Altona / Ottensen, das mit vielen Restaurants in schöner Altstadt ein freundliches Ambiente bietet. Er ist leicht erreichbar und zu dieser Zeit öffnen auch schon die vielfältigen Weihnachtsmärkte Hamburgs.