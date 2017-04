Mythos Hypnose - Themen-Abend "Angst"

Fragen & Antworten für Neugierige und Interessierte - Thema: Angst

Hypnose ist nach wie vor geheimnisumwoben und für viele Menschen immer noch verknüpft mit der Vorstellung von Kontrollverlust und Willenlosigkeit. Sinn und Zweck dieser Abende ist es daher, mit dem Mythos aufzuräumen und anhand unterschiedlicher Themen über die Möglichkeiten der moderne Hypnose zu informieren - was sie tatsächlich leisten kann und was nicht.Was ist eigentlich Hypnose? Was ist das Unterbewusstsein? Was passiert während der Hypnose? Ist jeder hypnotisierbar? Diese und viele weitere Fragen werden beantwortet. Und wer sich endgültig vom Klischee der Hypnose als fremdbestimmte Zaubertechnik verabschieden möchte, ist am Ende des Abends herzlich eingeladen, an einer kleinen Gruppenhypnose teilzunehmen.Die Teilnahme ist kostenfrei. Damit ich optimal auch auf individuelle Fragen eingehen kann, ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich.Weitere Themen und Termine auf der Website.Information & Anmeldung:SANDRA LUKAHypnose | Therapie | CoachingT_040 57 24 04 56M_0173 633 4404info@heilraum-luka.de