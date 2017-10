Keine Wahl? Alternativen zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem

Vortrag aus der Themereihe: Let´s talk about ... Weltwirtschaftssystem:Die Kritik am Kapitalismus wird in den letzten Jahren wieder lauter, aber eine Art über Alternativen jenseits von plakativer Rhetorik und Vergleichen zu sprechen, scheint nicht etabliert.Somit wird er gemeinhin als alternativlos beschrieben. Aber ist er das wirklich? Der Wirtschaftsprofessor Dr. Giacomo Corneo stellt in einem einführenden Vortrag eine Auswahl an Alternativen zum bestehenden Wirtschaftssystem vor und diskutiert deren „Für und Wider“. Ausführlicher wird er auf das konkrete Modell des sogenannten Aktienmarktsozialismus eingehen.Dr. Giacomo Corneo ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Freien Universität Berlin. Er forscht zu Alternativen zum Kapitalismus, in denen das Prinzip der Marktwirtschaft erhalten bleibt.* Eintritt frei nach eigenem Ermessen wählbarFoto: Hindemitt/Photocase.de