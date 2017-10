Indisches Kinderfest: Saranyas Geburtstag

Kommt in die Fabrik und feiert mit uns ein indisches Kinderfest mit vielen tollen Aktionen!Saranya geht in die 7. Klasse, lebt in einem indischen Kinderdorf und hat bald Geburtstag. Wir feiern Ihr zu Ehren ein großes Kinderfest in der Fabrik Hamburg mit Euch und allem, was dazu gehört!Freut Euch aufaus London, auf einen, aufund aufaus Kalkutta. Mit dabei ist ein– der Schauspieler Prashant Prabhakar – sowie die jungen Frauen von STOP mitund. Außerdem gibt es auch leckeres indisches Essen.Unterstützt wird Saranyas Kinderdorf übrigens von Dewi Saraswati Hamburg e.V. und – wenn Ihr wollt – auch mit Eurer Spende!Um 18:30 Uhr gibt es dann noch ein Konzert von derüber die Fabrik online , unter 040 39 10 70 und an allen VVK Stellen.Im Rahmen der India Week 2017. Gefördert von der Kulturbehörde Hamburg.Wir freuen uns auf euch :)