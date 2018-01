Forum Klassik: Klavier – Geige – Kontrabass

Neugierig auf musikalisch neue Welten? Dann ist das Forum Klassik genau das Richtige!

´Forum` ist das Format zum Kennenlernen in der Alten Druckerei Ottensen und bedeutet grundsätzlich schon mal, dass der Eintritt frei ist.Und das aus gutem Grund. Denn unsere Zuhörer müssen nicht die erfahrenen Klassik-Hörer oder -Spezialisten sein. Sollen sie doch einfach selbst entdecken, dass Musik schön sein kann. Dann geben sie am Schluß der Aufführung nämlich auch eine Spende – statt des Eintritts!Heute Abend hören wir das Trio Flutterband. In der instrumentalen Beetzung von Klavier, Geige und Kontrabass. Und zu hören ist Bach als Tango!!!