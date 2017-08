"Eule findet den Beat - Das Theaterstück" in der FABRIK am 24.09.17

Eule findet den Beat - Das Theaterstück

Für Kinder ab 4 Jahren

24. September 2017

15:30 Uhr Einlass | 16:00 Uhr Beginn

Vorverkauf 20,50 €

Kinder 16,50 €

Tickets unter www.fabrik.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Eine kleine Eule geht auf große Entdeckungsreise, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen. Mit enormem Erfolg! Nach zahlreichen ausverkauften Vorstellungen freuen wir uns, "Eule findet den Beat - Das Theaterstück" am 24. September in der FABRIK begrüßen zu dürfen. Seit Erscheinen des Debüt-Hörspiels im Frühjahr 2014 versetzt das neugierige Vogeltier Kinder und Eltern in Begeisterung, seit 2016 steht die Eule nun auch auf der Theaterbühne.