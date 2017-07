Die wilde 13 - Jahresgruppe für Frauen

13 Frauen... 13 Monate... 13 Begegnungen... 1 Ziel

BIST DU BEREIT DU SELBST ZU SEIN?

Wir alle wünschen uns ein freies und selbstbestimmtes Leben voller Leichtigkeit und Zufriedenheit in der Familie, der Partnerschaft, im Beruf und nicht zuletzt in uns selbst. Die meisten Mädchen lernen aber schon früh, sich nicht so wichtig zu nehmen, sich hintenan zu stellen, bekommen zu wenig Aufmerksamkeit und selten Lob. Früh wächst so auch der Zweifel an der eigenen inneren Wahrnehmung und das Gefühl „irgendwie nicht richtig zu sein“, der Samen für typische Frauen-Themen wie Ängste, Schuldgefühle, Selbstzweifel, u.v.m. Das einzigartige Potential an Fähigkeiten und Talenten, mit denen jede einzelne von uns auf die Welt kommt, wird unterdrückt und vergessen. Zurück bleibt die tiefe Sehnsucht nach unserem wahren Selbst…Im geschützten Raum begegnen wir uns als Suchende und Wissende gleichermaßen. Jede ist willkommen und genau richtig, so wie sie gerade ist. Hier darf alles sein, was Dich bewegt, berührt, ver-zweifeln lässt, traurig oder glücklich macht, was Du loslassen, teilen, oder fragen willst, alles was sonst nirgends einen Platz hat. Gemeinsam erinnern wir, was vergessen wurde, versöhnen und heilen, was zerbrochen ist, begleiten und unterstützen jede einzelne auf ihrem Weg zu sich selbst, von der Angst in die Kraft, vom Wünschen ins Handeln, vom Zweifel in die Sicherheit und vom Sehnen ins SEIN, WER DU WIRKLICH BIST!Unsere gemeinsame Reise beginnt im November 2017!Weitere Informationen und alle Termine findest Du hier Die wilde 13 – Handout Kostenlose Info-Abende: Freitag, 28.07. | 11.08. | 22.09.2017Zeit: 18:00 – 19:30 UhrAnmeldung erforderlich!Information & Anmeldung:Sandra Luka - Hypnose | Therapie | CoachingT_040 57 24 04 56 | M_0173 633 4404info@heilraum-luka.de