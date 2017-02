Vortrag Geheimnisse des natürlichen Gehens

Hamburg: Herzmeditation Hamburg |

"Gehen ist des Menschen beste Medizin"

Hippocrates



Geheimnisse des natürlichen Gehen ist eine natürliche und leicht zu erlernende Methode zu gehen, welche positive Effekte auf die Körperform, die Muskulatur, die Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden hat.

Es ist für jedes Alter geeignet



Wir laden herzlich zu unserem Vortrag in Hamburg-Ottensen ein.

Beginn: 19:30 Uhr ca. 1 Stunde

im Anschluss an den Vortrag bieten wir eine Vermessung und Beurteilung Ihrer Schrittweise an.



Eintritt: 8,-€